In Berlin und Brandenburg halten die ungewöhnlich hohen Temperaturen weiter an. Am Wochenende sollen Wolken aufziehen.

Wetter in Berlin: Erst Nebel, dann reichlich Herbstsonne

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich weiter über sonniges und mildes Herbstwetter freuen. Am Donnerstagmorgen ist stellenweise noch mit Nebel zu rechnen, dann soll sich aber die Sonne zeigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf 17 bis 20 Grad.

Am Freitag soll es ebenfalls sonnig werden, nur vereinzelt kann es leicht regnen. Mit Spitzenwerten zwischen 19 und 24 Grad ist mit „ungewöhnlich hohen Temperaturen“ zu rechnen, wie der DWD mitteilte.

Auch am Wochenende lädt das milde Wetter zu einem Herbstspaziergang ein. Zwar sollen etwas mehr Wolken aufziehen, die Sonne wird dem DWD zufolge aber dennoch oft rauskommen. Mit Höchstwerten zwischen 18 bis 22 Grad am Samstag und 20 bis 24 Grad am Sonntag soll es erneut sommerlich warm werden.