Das Wetter in Berlin ändert sich in den nächsten drei Tagen. Die Hitzetage sind laut den Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) gezählt und schon bald ziehen Wolken auf, die Regen, Gewitter und auch Unwetter mit sich bringen.

Am Dienstag ist es demnach vielerorts schon wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf kann es im Nordwesten Brandenburgs auch zu kräftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen – im Rest der Hautstadtregion bleibt es meist trocken, es besteht allerdings eine Gewitterneigung. In Berlin pendeln sich die Temperaturen auf 30 Grad ein.

Über Deutschland brodelt es derweil stellenweise gewaltig, da kühle Atlantikluft auf warme subtropische Luft trifft. Daher kommt es vom Niederrhein bis hin zur Elbe zu Gewittern mit Starkregen. Diese bringen auch möglicherweise Sturmböen und Hagel mit, die schwerere Schäden verursachen können. Die möglichen Unwetter ziehen dann in Richtung Süden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Gewitter in Berlin: Unwetter ziehen in der Nacht zum Mittwoch auf

In der Nacht zum Mittwoch ist es bisweilen stark bewölkt, während es in der gesamten Berliner Region den Angaben zufolge zu schauerartigem Regen und auch heftigen Gewittern mit Starkregen, vereinzelt auch Unwettern, kommt.

Am Mittwoch wird es gewittrig und vergleichsweise deutlich kühler. Die Temperaturen in Berlin sinken auf 22 Grad, es weht ein mäßiger Nordwestwind. Der Tag bringt viele Wolken und auch schauerartigen Regen, teilweise wird es gewittrig – Starkregen droht. Am Nachmittag lockert der Himmel auf, die Nacht bleibt niederschlagsfrei, aber bewölkt.

Der Donnerstag beginnt mit auflösenden Frühnebelfeldern, die sich in der vorherigen Nacht gebildet haben. Die Temperaturen liegen laut der Vorhersage des DWD bei 18 bis 20 Grad.