Wetter in Berlin: Grau und nass, aber mild

Berlin/Potsdam -Regen und Wolken, aber milde Temperaturen: So lassen sich die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Berlin und Brandenburg zusammenfassen.



In der Nacht zum Sonntag zieht zum Morgen hin aus Südwesten Regen auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 6 Grad. Auch am Sonntag bleibt es bedeckt, zeitweise kann es regnen. Ab dem Nachmittag kommt es regional zu Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 16 Grad.

Wolkig bleibt es auch am um Montag. Weiterhin ist zeitweise Regen möglich, am Nachmittag kann es aber auch längere Zeit niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperaturen erreichen 14 bis 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig bis stark bewölkt, stellenweise gibt es Regen. Zeitweise kann es neblig werden. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8 Grad.

Auch am Dienstag erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg oftmals viele Wolken und Regen. Am Nachmittag und Abend sind aber vorübergehend Auflockerungen möglich. Es bleibt relativ mild: Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.