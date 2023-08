Wetter in Berlin: Hitzewarnung für Montag, Gewitter möglich

Zum Start in die neue Woche wird es wieder richtig warm in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Sonntag eine Hitzewarnung für Montag von 11 bis 19 Uhr heraus. Die Höchstwerte liegen demnach bei 28 bis 32 Grad, in Berlin um 31 Grad. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung sei insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen, hieß es vom DWD.

Der Montag beginnt bewölkt, später heitert es auf. Nachmittags ziehen im Süden von Brandenburg Wolken und schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen auf. Auch Hagel ist möglich. In der Nähe von Schauern kann es laut Wetterdienst zu Sturmböen kommen. In der Nacht fallen gebietsweise Schauer und örtlich kommt es zu Gewittern, vereinzelt mit Starkregen und Sturmböen. Es kühlt auf 21 bis 17 Grad ab.

Am Dienstag wechseln sich Wolken und Sonne ab, lokal ziehen Schauer und Gewitter auf. Es bleibt sehr warm: Die Temperaturen erreichen wieder 27 bis 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lässt die Schauer- und Gewitterneigung nach, meist ist es wolkig. Es kühlt bei schwachem Wind auf 18 bis 14 Grad ab.

Unwetter in einigen Gebieten Deutschlands möglich

Schwülheiße Luftmassen bringen zum Wochenstart in einigen Teilen Deutschlands auch Unwetter. Vor allem Süden könnten es im Verlauf des Montagnachmittags einzelne kräftige Gewitter geben.

Für Dienstag rechnen die Experten zunächst mit wechselnder Bewölkung und gebietsweise gewittrigen Regenfällen. Im Südosten werde es anfangs noch heiter und trocken, im Tagesverlauf gebe es aber auch dort Gewitter, teils unwetterartig. Im Süden und Osten können die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke klettern, sonst liegen sie zwischen 25 und 28 Grad.

Zur Wochenmitte am Mittwoch sei es im Süden und in der Mitte stark bewölkt, und es könne wieder Gewitter geben. Dabei bestehe auch die Gefahr von Unwettern durch Starkregen. Im Norden gebe es zwar viele Wolken, aber nur wenige Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad und im Norden zwischen 19 und 24 Grad.