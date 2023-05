Wetter in Berlin: Pfingsten wird es frühsommerlich

Eine Frau liegt am Landwehrkanal in der Sonne.

Eine Frau liegt am Landwehrkanal in der Sonne. Annette Riedl/dpa

Berliner und Brandenburger erwartet am Pfingstwochenende frühsommerliches Wetter. Schon am Freitag gibt es unter einem lockeren Wolkenhimmel viel Sonnenschein – und keinen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in der Uckermark, so wie 22 Grad in Berlin und der Niederlausitz.

Perfektes Ausflugswetter am Pfingstwochenende in Berlin

Am Samstag herrscht bestes Grill- und Ausflugswetter. Bei viel Sonnenschein und ein paar Quellwolken werden Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad erwartet. Es herrscht leichter Wind, Regen ist nicht in Sicht. In der Nacht zum Pfingstsonntag bleibt es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 11 bis 7 Grad.

Am Pfingstsonntag zieht sich das frühsommerliche Wetter durch. Es gibt nur vereinzelt ein paar Wolken. Die Temperaturen liegen zwischen 21 bis 25 Grad. Und auch in der Nacht zu Montag soll es weiterhin trocken bleiben mit Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad.