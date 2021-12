Berlin - Am Samstag und zum zweiten Advent kommt der Schnee nach Berlin. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, wird am Samstag im Süden der Stadt gebietsweise mit Schneeregen oder nassem Schneefall gerechnet. Bis in den Vormittag fallen bis zu drei Zentimeter Neuschnee. In der Nacht zu Sonntag setzt der Schneefall erneut ein. Bis Sonntagvormittag sind zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee wahrscheinlich.

Am Samstag bleibt es erstmal bedeckt, die Sonne zeigt sich bei Temperatuten um die 0 Grad nicht, so die Vorhersage. Dafür soll es soweit trocken bleiben. Eine ähnliche Vorhersage für den zweiten Advent: Viele Wolken, dafür bleibt der Regen aus. Das Temperaturen liegen zwischen 0 und vier Grad plus.