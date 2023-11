Wolken, leichter Regen und zeitweise Sonne: Das Wetter in Berlin wird am Wochenende wechselhaft. Der Freitag startet zunächst überwiegend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages werden die Wolken dichter. Bis zum Abend ist es dann stark bewölkt, aber trocken bei Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zu Samstag ist es wechselnd bewölkt, ehe die Wolken gegen Morgen zurückgehen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 3 und 7 Grad.

Am Samstag wird es abgesehen von einigen Wolken zeitweise auch heiter und sonnig bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. Zum Abend verdichten sich die Wolken am Himmel. In der Nacht bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, mit örtlichem Regen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 7 Grad.

Sonntags bleibt es dann weiterhin bewölkt mit stellenweise Schauer und Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. In der Nacht zu Montag ist es stark bewölkt, mit örtlichem Regen und Tiefstwerten um die 8 Grad.