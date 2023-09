Wetter in Berlin: Sonne-Wolken-Mix und weiterhin warm

Etwas Sonne, viele Wolken, zwischendurch ein paar Regentropfen und trotzdem noch T-Shirt-Wetter: So richtig ist der Herbst noch nicht in Berlin und Brandenburg angekommen. Während am Samstag ein Zwischenhoch das Wetter in der Region bestimmt, überquert am Sonntag die Warmfront eines Tiefs bei Island Berlin und Brandenburg von West nach Ost.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, sind am Samstag in der Region bis in den Abend hinein neben gelegentlichem Sonnenschein Wolken zu erwarten. Es bleibt bei 19 bis 21 Grad aber trocken. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 12 bis 9 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Montag wird es wieder wärmer

Am Sonntag ist es in weiten Teilen der Region stark bewölkt, am ehesten ist Sonnenschein noch vom Berliner Raum bis in die Niederlausitz zu erwarten – allerdings nicht durchgängig. Es bleibt meist trocken, in Brandenburg kann es etwas regnen. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 17 bis 20 Grad, nachts sinken sie auf 14 bis 12 Grad.

Am Montag wird es wieder wärmer: 23 bis 26 Grad erwartet der DWD. Regnen soll es nicht, aber die Sonne lässt sich bei vielen Wolken am Himmel nur selten blicken. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 15 bis 11 Grad ab.