Auf viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag und am Wochenende freuen. Es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilt. Allerdings ziehen während des Samstags Wolken auf. Am Sonntag heitert es jedoch wieder auf. Die Temperaturen erreichen am Freitag schon 16 bis 18 Grad. Zwischen 13 und 16 Grad sind für Samstag und Sonntag vorhergesagt.

In der nächsten Woche strömt mit Tiefdruckgebieten polare Kaltluft in die Region.