Wetter in Berlin und Brandenburg: Sommerlich warm – am Abend kräftige Gewitter möglich

Nach einem heiteren und sommerlichen Start in den Mittwoch müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg teils erneut mit Unwettern rechnen. Tagsüber liegen die Temperaturen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zwischen 25 und 29 Grad. Am Abend und in der Nacht treten lokale Schauer und Gewitter auf. Vor allem in einem Bereich von der Prignitz über den Fläming bis in den Süden Brandenburgs können dann in kurzer Zeit bis 25 Liter Regen je Quadratmeter niedergehen. Es sind Sturmböen der Windstärke acht bis neun möglich. Es kühlt auf Werte zwischen 15 und 18 Grad ab.

Die wechselhafte Wetterlage bleibt laut DWD auch am Donnerstag bestehen. Dabei wird es stark bewölkt, örtlich kommt es zu Schauern und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad. In der Nacht zu Freitag treten zunächst Schauer und Gewitter auf, in der zweiten Nachthälfte lockert es auf. Dann bleibt es weitestgehend trocken. Die Temperaturen liegen den Angaben zufolge zwischen 16 und 20 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch hatte vor allem in Stadtteilen Brandenburgs an der Havel ein Gewitter zahlreiche Bäume umgerissen und Dächer abgedeckt. In Brielow (Potsdam-Mittelmark) schlugen Blitze ein. Auch aus Nauen (Havelland) wurden vereinzelt Schäden gemeldet.