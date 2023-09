Berlin und Brandenburg steht ein goldenes Frühherbst-Wochenende bevor: Viel Sonne, milde Temperaturen und kein Regen – wer kann, sollte also die Gelegenheit für einen möglicherweise letzten Besuch am Badesee oder im Biergarten in diesem Jahr nutzen.

Am Freitag bleibt es bei viel Sonnenschein trocken. Die Höchstwerte liegen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei 21 bis 24 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend klar, es kühlt auf 18 bis 11 Grad ab.

Am Samstag erwarten die Meteorologen bei 23 bis 26 Grad ebenfalls viel Sonnenschein und nur dünne Schleierwolken. Regnen soll es nicht. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 13 bis 10 Grad.

Wetter in Berlin: Montag Schauer und Gewitter möglich

Der Sonntag startet in Berlin und Brandenburg neblig, danach wird es heiter bis wolkig. Die Temperaturen liegen bei 25 Grad, örtlich sind sogar 28 Grad drin. In der Nacht zum Montag kühlt es auf 16 bis 13 Grad ab.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zu Beginn der neuen Woche sind Schauer und Gewitter möglich. Der Montag beginnt mit einzelnen Wolken am Himmel, dazu wird es ziemlich warm: 27 bis 30 Grad sind möglich. Am Nachmittag verdichtet sich laut dem DWD die Bewölkung, von Südwest nach Nordost kommen Schauer und lokale Gewitter auf. In der Nacht zum Dienstag rechnen die Meteorologen bei meist dichter Bewölkung mit weiteren Schauern und örtlichen Gewittern. Die Temperaturen sinken dabei auf Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad.