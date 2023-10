Wechselhaftes Wetter in Berlin: Dichte Wolken und Regen am Freitag

Das Wochenende in Berlin und Brandenburg startet kühl und regnerisch. Am Freitag gibt es gebietsweise Regen und eine dichte Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Der Wind weht mäßig, mitunter böig und nimmt zum Abend hin ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad in der Prignitz, um acht Grad in Berlin und bis elf Grad in der Lausitz.

Die Nacht zu Samstag bleibt bedeckt und gebietsweise regnerisch. Nach Mitternacht lockert es laut DWD zum Teil auf, bei vier bis sieben Grad. Auch der Samstag bringt viele Wolken. In der Prignitz komme es zu einigen Schauern, ansonsten bleibe es meist trocken und teils heiter, hieß es. Die Höchstwerte klettern auf 14 bis 19 Grad.

Die Nacht zu Sonntag bleibt meist niederschlagsfrei, bei sieben bis zehn Grad. Der Sonntag wird wolkig bis heiter und überwiegend trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad.