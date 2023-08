Wetter in Berlin und Brandenburg: Heute Unwetter möglich

Noch ist es sonnig und trocken in Berlin und Brandenburg, doch das soll sich im Verlauf des Freitags ändern. Am Nachmittag und Abend ziehen dichte Wolken auf, dabei kommt es mancherorts zu Schauern und Gewittern, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Dabei sind vereinzelt auch Unwetter mit heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel möglich. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 29 Grad im Norden Brandenburgs, auf um 30 Grad in Berlin und auf bis zu 32 Grad in Südbrandenburg.

Wetter in Berlin und Brandenburg am Wochenende

In der Nacht zu Samstag wird es wechselnd bis stark bewölkt, es gibt weiterhin Schauer oder einzelne Gewitter. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 17 und 19 Grad.

Auch am Samstag halten sich die Wolken hartnäckig, vor allem im Süden Brandenburgs regnet es. Dort werden mancherorts Gewitter erwartet, es kommt zum Teil zu Starkregen und Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es leicht bewölkt und weitgehend trocken, nur im Süden Brandenburgs regnet es. Es kühlt auf Werte zwischen 11 und 15 Grad ab.