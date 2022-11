Nach eisigen Tagen steigen die Temperaturen in Berlin wieder etwas an. Es werden jedoch Wolken, Regen und Nebel erwartet.

Wetter in Berlin: Mildere Temperaturen und Nebel kündigen sich an

Der Mauerpark in Berlin-Prenzlauer Berg: Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen voraussichtlich milder. Berliner Zeitung/Paulus Ponizak

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg klettern wieder einige Grad höher als in den vergangenen Tagen. Der Mittwoch beginnt bewölkt und mit örtlichem Frost, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Im Laufe des Vormittags ziehen dann die Wolken zum größten Teil ab und es wird heiter. Es bleibt trocken – bei Höchsttemperaturen zwischen drei und sieben Grad. In der Nacht kühlt es dann kräftig ab und es kann gebietsweise regnen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und minus zwei Grad.

Der Donnerstag zeigt sich in Berlin voraussichtlich stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise kann es auch etwas Regen geben. Am Morgen und Abend sollen teils trübe Nebelfelder auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Die Nacht zu Freitag soll stark bewölkt bis hochnebelartig bedeckt sein, nur lokal kann es zu Auflockerungen kommen. Streckenweise kann Dunst oder Nebel auftreten, ortlich etwas Regen. Tiefstwerte zwischen drei und null Grad werden erwartet.