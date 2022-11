Wetter in Berlin und Brandenburg: Viele Wolken, wenig Auflockerungen

Die Woche startet mit vielen Wolken in Berlin und Brandenburg. Größtenteils bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur in der Prignitz gibt es gelegentlich Sprühregen, der bis zum Nachmittag im Havelland und Fläming ankommt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sechs Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es dicht bewölkt, zum Teil hochnebelartig. In Berlin und im westlichen Brandenburg kann es etwas regnen. Von der Uckermark bis in den Süden gibt es örtlich leichten Bodenfrost mit Tiefsttemperaturen von drei bis ein Grad. Auch am Dienstag ist der Himmel bedeckt. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. Im Westen Brandenburgs regnet es gelegentlich.

In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte bis minus zwei Grad und es bleibt überwiegend trocken. Der Mittwoch bringt erneut viele Wolken mit sich.