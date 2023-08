Berlin/Potsdam -In Berlin und Brandenburg wird es am Wochenende etwas wärmer. Der Samstag beginnt heiter, ab dem Mittag nimmt die Bewölkung dann zu, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Am Nachmittag treten zunächst im Westen Brandenburgs örtliche Schauer auf, am Abend dann auch in Oder und Neiße. Dabei kann es laut dem DWD zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 30 Grad, in Berlin um 28 Grad. In der Nacht zum Sonntag kommt es bei wechselnder Bewölkung zu gebietsweise schauerartig verstärktem Regen und Gewitter mit Starkregen. Zum Morgen klingt es dann ab – bei Tiefstwerten zwischen 15 und 18 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Quellwolken mit häufigen heiteren Abschnitten ab. Es wird regenfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. In der Nacht bleibt es trocken, nur ein paar Wolken zeigen sich am Himmel. In der zweiten Nachthälfte treten im Südwesten gebietsweise Schauer auf, vereinzelt gewittrig. Es kühlt auf Werte zwischen 13 und 17 Grad ab.