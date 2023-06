Berlin/Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Donnerstag auf womöglich schwere Unwetter und Hitze einstellen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mit. Im Tagesverlauf können sogar Extremwetterphänomene auftreten.

Am Mittwochnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregenpotential am Donnerstag mit Mengen bis 25 l/qm in kurzer Zeit – die Unwettergefahr für die Hauptstadtregion steigt. Es kommt voraussichtlich zu Gewittern mit Hagelkörnern, die um die zwei Zentimeter groß werden könnten. Auch vor Sturmböen von bis zu 100 km/h und Starkregen warnt der Deutsche Wetterdienst.

Unwetter am Donnerstag: Düstere Prognose für Berlin

Dabei können Wassermassen zwischen 20 und 40 l/qm in kurzer Zeit oder regional auch 40 bis 70, punktuell bis 90 l/qm in mehreren Stunden auf die Erde niederprasseln. Die Unwettergefahr ist am Abend und im Verlauf der Nacht zu Freitag laut den Angaben am höchsten. Auch die Bildung einzelner Tornados ist nicht ausgeschlossen. Gegen Freitagmorgen gibt es wieder eine abnehmende Unwettergefahr.

Für Donnerstag gibt der DWD für Berlin und Teile Brandenburgs zudem eine amtliche Hitzewarnung aus und sagt eine starke Wärmebelastung voraus. Davon betroffen ist der Süden Brandenburgs von Teltow-Fläming über Frankfurt (Oder) bis nach Oberspreewald-Lausitz. Die Höchsttemperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 27 und 31 Grad.