Nach einem freundlichen Start in den Tag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch auf einen Wetterumschwung einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, ziehen im Laufe des Tages immer mehr Wolken auf. Ab mittags kann es zudem vereinzelt zu Regenschauern kommen.

Demnach sorgt frischer Nordwestwind für mäßig warme Temperaturen zwischen 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird mit einer starken Bewölkung, einem ansteigenden Gewitterrisiko, sowie Tiefsttemperaturen von etwa 11 Grad gerechnet.