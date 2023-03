Wetter-Achterbahn in Berlin: Erst Schnee und Frost, dann frühlingshaft

Das Wochenende beginnt in Berlin und Brandenburg mit etwas Schnee und leichtem Frost. Anfang kommender Woche wird es frühlingshaft – aber nur kurz.

In Berlin startet das Wochenende wieder mit etwas Schnee. Montag wird es dann aber frühlingshaft.

In Berlin startet das Wochenende wieder mit etwas Schnee. Montag wird es dann aber frühlingshaft. Monika Skolimowska/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Berlin und Brandenburg vor leichtem Schneefall und Frost. Es trete Schneefall mit Mengen zwischen zwei und sieben Zentimetern auf, verbreitet werde es glatt, hieß es. Die amtliche Warnung besteht vorerst nur für den Samstagmorgen. Gewarnt wird auch vor Frost.

Bis Samstagmittag soll der Schnee wieder wegtauen, die Temperaturen in der Region steigen auf bis zu vier Grad. In der Nacht zum Sonntag kann es laut dem DWD durch überfrierende Nässe glatt werden. Auch am Sonntag ist noch etwas Schneefall möglich, die Temperaturen liegen tagsüber bei vier bis sieben Grad.

Wetter in Berlin: Temperaturen fahren Achterbahn

Es mag derzeit noch wenig danach aussehen, aber für Montag rechnet der DWD in Berlin und Brandenburg mit frühlingshaften 11 bis 14 Grad. Allerdings wird es nass: Die Meteorologen erwarten viele Wolken und den Durchzug eines Regengebiets.

Auch am Dienstag bleibt es noch mild, dann kommt aber bereits der nächste Kälteeinbruch: In der Nacht zum Mittwoch zum Mittwoch rechnet der DWD mit einer Kaltfrontpassage mit Schauern, die teils als Schnee oder Graupel fallen. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von einem Grad.

Wetter: Wieder milder gegen Ende der neuen Woche

Der dafür, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen regelrecht Achterbahn fahren, sind laut Deutschem Wetterdienst mehrere Tiefausläufer, die auf ihrer Vorderseite subtropische Luft und auf der Rückseite arktische Kaltluft im Gepäck haben. „Somit gibt es bei den Temperaturen in den nächsten Tagen ein ziemliches Kontrastprogramm. Sehr milde Phasen wechseln sich mit kälteren Phasen ab“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Nach dem Kälteeinbruch sollen die Temperaturen dann aber wieder steigen: „Wahrscheinlich erwartet uns eine frühlingshafte Phase dann gegen Ende der neuen Woche“, prognostiziert der Wetterkundler. (mit dpa)