Berlin: Woche beginnt mit Glätte, Schnee und kräftigen Temperatursturz  

Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Montag von der ungemütlicheren Seite. Schneefall und Glätte drohen. Bernd Friedel/imago

Niedrige Temperaturen und gebietsweise Glätte erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenstart. Zum Anfang der Woche erwartet die Berliner sogar eine leichte Schneedecke. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem vor Glätte und Frost.

Schnee in Berlin: Weiße Decke wird wohl nicht bleiben

Wie der DWD mitteilt, kann es gebietsweise zu gefrierendem Sprühregen und Glätte kommen. Lange wird sich die weiße Schneedecke voraussichtlich nicht halten, denn bereits gegen Mittag klart es auf und die Temperaturen steigen ein wenig an. Auch das Glätterisiko nimmt dadurch im weiteren Verlauf des Tages ab. Den Angaben der Polizei zufolge kam es bislang noch zu keinem wetterbedingten Unfall.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und zwei Grad. In der Nacht auf Dienstag bleibt es klar und regenfrei. Dabei kühlt es kräftig ab – es werden laut DWD Temperaturen zwischen minus fünf und minus neun Grad erwartet.

Wetter in Berlin: Ab Dienstag wird es freundlicher

Der Dienstag beginnt wolkenlos und trocken, dabei ziehen vormittags noch vereinzelte Nebelfelder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen null und drei Grad. Auch nachts soll es nicht regnen, dabei bleibt es weitestgehend klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus fünf und minus zehn Grad.

Am Mittwoch blickt dann die Sonne durch und es soll laut Vorhersage nicht regnen. Die Temperaturen am Tag steigen ein wenig auf ein bis drei Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es dann regenfrei und nur gering bewölkt. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus vier und minus neun Grad ab.