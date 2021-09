Berlin - In Berlin und Brandenburg kehrt der Sommer nochmal ein – jedenfalls für ein paar Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ist bis Freitag mit Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad zu rechnen. Am Dienstag muss sich die Sonne erst durch einige Wolkenfelder kämpfen, dann steht einem strahlend-blauen Himmel nichts mehr im Wege. Auch am Mittwoch müssen sich erst einige Nebelfelder lösen, bevor sich die Sonne durchsetzen kann. Dann ist mit bis zu 27 Grad zu rechnen.

Donnerstag und Freitag ist laut DWD-Meteorologen mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 28 Grad zu rechnen. Es bleibt durchweg trocken. Grund für das Sommer-Revival ist der Einfluss eines Hochdruckgebiets, das warme Meeresluft nach sich zieht.