Auf Berlin soll in den kommenden Tagen die nächste Hitzewelle zukommen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Montag noch bewölkt und mild bleiben. Doch bereits ab Dienstag steigen die Temperaturen deutlich an.

Der ARD-Wetterexperte Roland Vögtlin sprach gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg von einer „kurzen, aber prägnanten Hitzewelle“.

Wetter in Berlin: Mittwoch und Donnerstag wieder über 30 Grad

Am Dienstag werden Temperaturen von 26 bis 29 Grad erwartet. Es bleibt trocken. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bereits zwischen 31 und 34 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, es bleibt sonnig und trocken.

Am Donnerstag soll der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 36 Grad erreicht werden. Auch nachts soll es warm bleiben: „Ab Mittwoch erwarten wir gebietsweise tropische Nächte“, so Wetterexperte Roland Vögtlin. In der Nacht zu Freitag sind lokal kurze Gewitter möglich. Zum Wochenende soll es leicht abkühlen, Nordwestwinde bringen kühlere Luft in die Region.