Wetter: Nebel in Berlin, Ostwind lässt die Temperaturen purzeln

Passanten gehen am Morgen über einen vernebelten Gehweg in Berlin. dpa/Monika Skolimowska

Dichter Nebel in Berlin: Wer am Freitagmorgen in der Hauptstadt unterwegs war, konnte teilweise nicht mehr als 150 Meter weit sehen. Das wird auch am Wochenende erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) liegen die Höchstwerte in Berlin und Brandenburg am Samstag zwischen 6 und 8 Grad, dabei bleibt es meist trocken. Zur Nacht hin wird es wieder sehr neblig, die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad.

Auch der Sonntag beginnt neblig und trüb, im Tagesverlauf gibt es aber vor allem vom Berliner Raum bis in den Süden und Westen Brandenburgs vorübergehend heitere Abschnitte. Am Nachmittag ziehen dann von Westen her wieder dichtere Wolkenfelder auf. Es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen tagsüber auf Werte um 7 Grad. Nachts sinken sie auf 3 bis -1 Grad.

Kalte Luft aus dem Osten kommt ab Montag nach Deutschland

In der kommenden Woche steht Deutschland möglicherweise ein flächendeckender Wintereinbruch mit Schnee und Eis bevor. Laut DWD baut sich voraussichtlich am Montag über Russland und Skandinavien ein Hochdruckgebiet auf, das zunehmend kalte Luft aus Osten zu uns strömen lässt.

„In den Nächten gibt es dann verbreitet Frost und auch tagsüber steigen die Temperaturen vor allem in der Osthälfte auf wenig über null Grad“, sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach. Viel Niederschlag werde zwar nicht erwartet - „aber wenn er auftritt, fällt er dann zunehmend bis in tiefere Lagen als Schnee“.