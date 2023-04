Wetter am Dienstag: Gewitter und Sturmböen rollen auf Berlin zu Echtes Aprilwetter: Auf das sonnige Osterwochenende folgen in der Hauptstadt kräftige Schauer und Sturmböen. Die Meteorologen rechnen auch mit Gewittern. dpa

Blitzeinschlag im Berliner Norden. Ronny Behnert/imago

Potsdam -Nach dem sonnigen Osterwochenende erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag ein wechselhaftes Aprilwetter: Nach einem regnerischen Start in den Tag wird es am Vormittag zunächst freundlicher, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit.