Wetter: Wann der erste Schnee in Berlin und Brandenburg fällt

Am Freitag kann der erste Schnee in Berlin fallen. imago/phototek

In den kommenden Tagen bleibt es kühl und windig in Berlin und Brandenburg. Am Donnerstag ist es stark bewölkt, mit Höchsttemperaturen von bis zu fünf Grad. Der Ostwind weht mit teils stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, kann es in der Nacht zu Freitag sogar schneien.

Regen, der in der Nacht gebietsweise auftritt, kann bei Temperaturen zwischen zwei Grad plus und zwei Grad minus zu Schnee werden. Auch am Freitagmorgen kann es zu Schnee oder Schneeregen kommen. Der Wetterdienst warnt vor Glätte durch eine dünne Schneedecke.

Am Samstag bleibt es kühl, bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Am Morgen ist es noch bewölkt, im Tagesverlauf kann es auflockern. Am Sonntag kann es erneut zu leichtem Schneefall kommen.