Sturmtief „Juliette“: Bis zu 50 Zentimeter Schnee auf Mallorca

Die bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel Mallorca wurde am Montag von Schnee, Regen und Sturm heimgesucht. Gut möglich, dass es bald am Ballermann schneit.

Schneeregen an der Strandpromenade von Can Picafort auf der Insel Mallorca. Clara Margais/dpa

Mallorca bibbert vor Kälte: Sturmtief „Juliette“ hat am Montag weite Teile der spanischen Mittelmeer-Insel mit einer dicken Schneeschicht von bis zu 50 Zentimetern sowie mit Kälte und Starkregen überzogen, wie die Regionalzeitungen Última Hora und Diario de Mallorca berichteten. Die Schneegrenze fiel bis zum späten Nachmittag auf etwa 300 Höhenmeter. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass die Schneegrenze noch weiter fällt und es vielleicht sogar auch auf Meereshöhe – etwa am „Ballermann“ – schneit.

Die Temperaturen sanken an der Playa de Palma sowie in anderen Küstenregionen bei viel Regen und starkem Wind bereits deutlich. Am frühen Montagmorgen lagen sie bei rund drei Grad und kletterten in Palma dann nur bis maximal sieben Grad. In der Nacht auf Dienstag sollten die Temperaturen in der Balearen-Hauptstadt sogar auf bis knapp über dem Gefrierpunkt fallen.