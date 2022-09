Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die nächsten Tage kühlere Temperaturen und Schauer. Für Mittwoch meldet er für Berlin wechselnde bis starke Bewölkung. Es bleibt meist trocken. Zwischen Fläming, dem Elbe-Elster-Kreis und der Niederlausitz kommt länger anhaltender Regen auf. Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 18 und 20 Grad ein. Ein schwacher Wind wird erwartet. In der Nacht kühlen die Temperaturen auf 12 bis 10 Grad ab.

Der Donnerstag beginnt wechselnd bis stark bewölkt. Schauer treten vereinzelt auf, meldet der Deutsche Wetterdienst auf seiner Website. Eine Höchsttemperatur um 19 Grad wird erwartet, es weht ein mäßiger Westwind. Im Norden treten zeitweise frische bis starke Böen auf. Die Nacht ist wolkig, örtlich tritt Regen auf. Tiefstwerte um 9 Grad werden erwartet.

Ende der Woche ziehen Schauer und Gewitter auf

Der Freitag beginnt laut Deutschem Wetterdienst bewölkt mit örtlichen Schauern, ab dem späten Nachmittag werden im Süden Aufheiterungen erwartet. Die Höchsttemperaturen werden auf 16 bis 18 Grad geschätzt. Vor allem in der Nordwesthälfte Brandenburgs sollen Windböen auftreten. In der Nacht liegen die Tiefstwerte um 9 Grad.

Am Samstag treten viele Quellwolken auf, Schauer oder kurze Gewitter werden vorhergesagt. Die Höchstwerte liegen um 16 Grad. Rund um die Gewitterzellen werden Windböen erwartet. In der Nacht zieht Regen auf, die Tiefsttemperatur sinkt auf 8 Grad, so der Deutsche Wetterdienst.