Das Tief „Melissa“ beendet den Hochsommer in Deutschland. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) drohen am Freitag vor allem im Osten und Nordosten Deutschlands Gewitter mit unwetterartigem Starkregen. Wo es zu Unwettern komme, herrsche hohe Überschwemmungsgefahr, hieß es.

In Berlin und Brandenburg beginnt der Freitag nach Einschätzung des DWD mit Quellwolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern. Dabei wird es noch einmal richtig warm, die Höchstwerte sollen bei 27 bis 30 Grad liegen – es gibt eine amtliche Warnung vor Hitze für die Region. Ab dem Mittag muss dann lokal eng begrenzt mit Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, Wind- bis Sturmböen zwischen 55 und 80 km/h (Windstärke 7 bis 9) und kleinkörnigem Hagel gerechnet werden. An einigen Orten könne es zu heftigem Starkregen mit Mengen über 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit kommen.

In den Wettermodellen erkenne man „streuselkuchenartig verteilt hohe Regenmengen örtlich verteilt in großen Teilen des Landes“, so DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. Wo diese Mengen fallen, lasse sich aber nur grob eingrenzen. Die genauen Orte ließen sich nicht vorhersagen.

Nach den kräftigen Niederschlägen sollen die Temperaturen am Freitag auf 19 bis 16 Grad zurückgehen. Auch am Samstag kann es in Berlin und Brandenburg noch kräftige Schauer und vereinzelte Gewitter geben. Die Temperaturen liegen bei 25 bis 28 Grad tagsüber, in der Nacht bei 13 bis 17 Grad.