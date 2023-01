Wetter wird wieder winterlicher Die erste Januar-Hälfte fiel eher milder aus. Jetzt aber kann wieder die Winterkleidung aus dem Schrank geholt werden. dpa

Winterwetter im Schwarzwald. Philipp von Ditfurth/dpa

Offenbach -Nach dem warmen und stürmischen Wetter in den beiden vergangenen Wochen wird es in Deutschland insgesamt wieder winterlicher. Aus dem Norden strömt kalte Luft herbei, wodurch die Niederschläge auch in tieferen Lagen allmählich in Schnee übergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.