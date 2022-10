Wetterdienst: Berlin im Oktober sonnigstes Bundesland Der Oktober 2022 hat den Menschen in Berlin nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) besonders viele Sonnenstunden beschert. Das Bundesland s... dpa

Offenbach/Berlin -Der Oktober 2022 hat den Menschen in Berlin nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) besonders viele Sonnenstunden beschert. Das Bundesland sei im Ländervergleich mit durchschnittlich fast 175 Stunden das „mit Abstand sonnigste Bundesland“ gewesen, hieß es am Montag vom DWD in Offenbach zu ersten Auswertungen von Ergebnissen seiner Messstationen. Bei der Temperatur im Oktober wurde ein Durchschnittswert von 12,8 Grad für die Hauptstadt ermittelt - 3,2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.