In Berlin und Brandenburg kann es in der Nacht zum Samstag und am Wochenende tagsüber zu Schauern und Gewittern kommen.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, ist vor allem der Süden Brandenburgs betroffen. In einzelnen Regionen sind demnach Regengüsse mit Mengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter möglich. Auch mit starkem Wind muss gerechnet werden.

Am Sonnabend bleibt es in Berlin und Brandenburg heiter, zeitweise wolkig und im Wesentlichen trocken. Die Temperaturen steigen maximal auf 24 bis 27 Grad.

Gewitter und Starkregen an der Landesgrenze zu Sachsen

In den anderen Regionen wird es aber wolkig bis stark bewölkt, auch hier ist wieder der Süden Brandenburgs betroffen. Besonders in Richtung der Landesgrenze zu Sachsen sind teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Die Gewitter ziehen nur langsam und können so eng begrenzt zu Starkregen führen.