Wetter am Donnerstag in Berlin: Erst Sonne, Gewitter in der Nacht möglich

Erneut überflutete Keller und Straßen voller Wasser in Berlin? Am Donnerstag drohen ab dem Abend Gewitter mit Starkregen.

Gewitter in der Hauptstadt: Blitze erleuchten den Himmel über Berlin am Strausberger Platz.

Gewitter in der Hauptstadt: Blitze erleuchten den Himmel über Berlin am Strausberger Platz. Jens Kalaene/dpa

Berlin -Das sonnige Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt nicht lange bestehen. Der Donnerstag beginnt zunächst heiter und sonnig, jedoch ziehen ab dem Nachmittag von der Prignitz und vom Havelland bis ins Ruppiner Land von Westen her Wolken auf. Es bleibt jedoch zunächst niederschlagsfrei zwischen warmen 26 und 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte.

In der Nacht zu Freitag setzen dann Schauer ein und es kann zu örtlichen Gewittern kommen. Die Temperaturen fallen laut DWD auf bis zu 15 Grad. Der Freitag bleibt zunächst unbeständig mit vielen Wolken und gebietsweisen Regenschauern. In der Ost- und Südosthälfte des Landes kann es auch am Freitag zu örtlichen Gewittern kommen. Auch vor Starkregen wird gewarnt. Örtlich können demnach 15 l/qm in kurzer Zeit fallen sowie Windböen bis 60 km/h (Bft 7) über das Land fegen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad in der Prignitz und 27 Grad in der Niederlausitz.

Wetter: Wie wird das Wochenende in Berlin?

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Berlin zunächst von der heiteren Seite. Dennoch sollen sich auch Wolken zeigen, die sich im Tagesverlauf verstärken. Gebietsweise kommt es ab dem Nachmittag zu etwas Regen. Es weht ein leichter Wind, die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad.

Am Sonntag wechseln sich Wolken und Sonnenschein laut den Angaben ab. Die meiste Zeit soll es trocken bleiben, nur örtliche Schauer sind vorhergesagt. Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad werden erwartet.