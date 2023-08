Wetter in Berlin: Stürmische Tage stehen bevor

Potsdam/Berlin -Die Wetteraussichten in Berlin und Brandenburg bleiben grau, kühl und nass. Grund für das trübe Wetter in der Hauptstadtregion ist ein Tief über der Ostsee, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Zum Wochenbeginn wird es bei maximal 20 Grad stürmisch, stark bewölkt und vereinzelt nass. In der Nacht zum Dienstag kühlt es bis auf 11 Grad ab, dabei bleibt es weitgehend trocken, aber windig.

Windig, in Schauernähe sogar stürmisch sind laut DWD die Aussichten für den Dienstag. Bis auf 20 Grad klettern die Temperaturen. In der Nacht kann es dann bei um die 11 Grad weiterhin gelegentlich regnen.

Wettervorhersage Berlin: Temperaturen sinken – einstelliger Bereich erwartet

Auch am Mittwoch bleibt es bewölkt und zeitweise regnerisch. Bis zu 20 Grad sind zu erwarten. Die Nacht auf Donnerstag bleibt nach DWD-Angaben weitgehend trocken, einzig im Nordosten Brandenburgs ist weiterhin leichter Regen möglich. Es wird bis zu 9 Grad kühl.