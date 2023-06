Wetter: Am Freitag fegen wieder Gewitter und Starkregen über Berlin

Ein Islandtief zieht am Freitag über Berlin und Brandenburg und bringt vor allem am Vormittag Gewitter und Starkregen mit. Es dürfte aber bei kurzen Schauern bleiben.

Am Freitagvormittag erwartet Berlin wieder Gewitter und Starkregen. Jochen Eckel/imago

Der Freitag startet in Berlin und Brandenburg durchwachsen, im Verlauf des Vormittags sind auch Gewitter möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht am Freitag ein Islandtief über Berlin und Brandenburg. Für den Vormittag bedeutet das wechselnde bis starke Bewölkung und örtlich Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen mit um 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit

Laut DWD sind ab dem Nachmittag vor allem in der Ost- und Südosthälfte einzelne Unwetter nicht ausgeschlossen, die von lokalen Sturmböen von bis zu 70 Kilometer pro Stunde und Starkregen begleitet werden. Ab dem Nachmittag sollen den Prognosen zufolge die Regenschauer allmählich wieder nachlassen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 20 und 24 Grad, in der Niederlausitz bei bis zu 26 Grad.

Samstag erst heiter, dann immer mehr Wolken

In der Nacht zu Samstag lockert es allmählich auf. Lediglich in der Niederlausitz ist zunächst noch mit einer starken Bewölkung und einzelnen Regenschauern zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen 15 und 10 Grad.

Der Samstag startet zunächst heiter mit einzelnen Schleierwolken. Im Verlauf des Tages sollen dann immer mehr Wolken aufziehen und ab dem Nachmittag Regenschauer mit sich bringen. Lediglich in der Niederlausitz soll es bis zum Abend noch trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Am Sonntag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg ein Sonnen- und Wolkenmix bei Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad.