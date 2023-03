Das Wetter in Berlin zeigt sich zu Beginn der Woche weiter unbeständig. Der Dienstag startet mit frostigem Schneeregen und Schnee. Auch Glätte ist möglich.

Wetterwarnung für Berlin: Schnee und frostige Temperaturen am Dienstag

Der Dienstag startet winterlich in Berlin und Brandenburg. Es wird frostig und glatt, mancherorts gibt es Schnee oder Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit. Für den Morgen besteht aufgrund des Schneetreibens in der Region sowie einer Glättegefahr, außerdem eine amtliche Wetterwarnung vor Windböen. Im Verlauf des Tages wird es im Norden allmählicher trockener, im Süden bleibt es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Es weht ein frischer Wind aus Südwesten, teils böig.

In der Nacht zum Mittwoch wird es wolkig. Südlich von Berlin kann es rund fünf Zentimeter Neuschnee geben. Die Temperaturen fallen auf null bis minus drei Grad. Am Mittwoch bedecken Wolken den Himmel. Neben kurzen Schauern bleibt es größtenteils trocken, bei Höchstwerten um 4 Grad.

Berlin: Temperaturen klettern wieder leicht nach oben

In der Nacht zum Donnerstag kann es im Süden Schneeschauer geben, bei Tiefsttemperaturen von minus 1 bis minus 4 Grad. Am Donnerstag wird es wechselnd bis stark bewölkt und überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 5 Grad.