Berlin -In Berlin und Nordbrandenburg werden am Donnerstag von 10 bis 20 Uhr Windböen, im Süden Brandenburgs Sturmböen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, haben die Windböen in Nordbrandenburg und Berlin eine Geschwindigkeit von bis zu 55 Stundenkilometern. Der Wetterdienst hat deshalb eine Wetterwarnung der Stufe 1 herausgegeben.

In der Nacht zum Donnerstag weht im Westen durchgehend ein strammer Südwestwind um am morgigen Donnerstag greift das Wind-/Sturmfeld dann auch auf einige weitere Regionen Deutschlands über. Erst am Abend schwächt sich der #Wind dann verbreitet wieder ab. /V pic.twitter.com/sXshK6OcCg — DWD (@DWD_presse) August 2, 2023

Im Süden Brandenburgs warnen die Meteorologinnen und Meteorologen vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern und sprechen eine Warnung vor markantem Wetter (Stufe 2) aus. Der Tag beginnt in Berlin und Nordbrandenburg zusätzlich mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad.

Wetteraussicht in Berlin auf die kommenden Tage

In der Nacht zu Freitag lockert es zwischenzeitlich immer wieder auf und die Schauer ziehen sich zurück. Es kühlt ab auf etwa 15 Grad. Der Freitag wird laut der Vorhersage bewölkt und überwiegend trocken bei Höchstwerten um die 23 Grad, zwischendurch zeigt sich die Sonne.

Die Nacht zu Samstag soll trocken bleiben bei Tiefstwerten von 14 bis 11 Grad. Am Samstag gibt es einen Wechsel von sonnigen und wolkigen Phasen, dabei fällt kein Regen. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 21 bis 23 Grad.