WHO befürchtet ungewöhnlich viele Cholera-Ausbrüche Die Durchfall-Erkrankung wird die Welt wohl weiter beschäftigen. Eigentlich ist die Krankheit leicht in den Griff zu kriegen, doch mehrere Aspekte erschweren... dpa

ARCHIV - UNICEF-Mitarbeiter haben Wasser in ein syrisches Flüchtlingslager gebracht, um den Ausbruch der Cholera einzudämmen. Bilal Hussein/AP/dpa

Genf -Die Zahl der Cholera-Ausbrüche wird nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch im kommenden Jahr ungewöhnlich hoch bleiben. So erschwerten die durch den Klimawandel häufigeren Dürren und Überschwemmungen den Zugang zu sauberem Wasser, sagte WHO-Cholera-Experte Philippe Barboza in Genf. Außerdem sei der fast ausschließlich in Südkorea produzierte Impfstoff äußerst knapp.