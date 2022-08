Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach Mobbing- und Rassismus-Vorwürfen ihren Regionaldirektor für den Westpazifik suspendiert. Wie die UN-Organisation am Dienstag mitteilte, wurde der Japaner Takeshi Kasai beurlaubt. Mehr als 30 aktive und ehemalige WHO-Mitarbeiter hatten Kasai Ende Januar beschuldigt, im WHO-Regionalbüro in Manila ein „toxisches“ Arbeitsklima geschaffen und „systematisches Mobbing“ betrieben zu haben.

In einer vertraulichen Beschwerde an die Führungsebene der UN-Behörde wurde Kasai unter anderem vorgeworfen, „abwertende Bemerkungen“ gegenüber „Mitarbeitern bestimmter Nationalitäten“ gemacht zu haben, insbesondere gegenüber Philippinern. Demnach habe er auch die Entwicklungen in einigen Westpazifischen Ländern während der Corona-Pandemie auf die dortige „minderwertige Kultur, Rasse und wirtschaftliche Stellung“ zurückgeführt.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus leitete eine interne Untersuchung ein. Kasai wies die Vorwürfe zurück. Während seiner Abwesenheit übernimmt die stellvertretende WHO-Generaldirektorin Zsuzsanna Jakab seine Aufgaben in dem Regionalbüro in der philippinischen Hauptstadt Manila.