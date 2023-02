WHO drängt Peking: Mehr Studien über Coronavirus-Ursprung Die WHO ist weiter auf der Suche nach dem Ursprung von Corona und hofft auf Kooperation aus China - bisher allerdings erfolglos. Die Organisation hält weiter... dpa

ARCHIV - Ein Security-Mitarbeiter versucht im Februar 2021 vor dem Institut für Virologie in Wuhan, Journalisten am Fotografieren zu hindern. China hat die Hypothese stets zurückgewiesen, dass das Coronavirus aus dem Labor entwichen sein könnte. Ng Han Guan/AP/dpa

Genf -Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) drängt China nach wie vor zu stärkerer Kooperation bei der Suche nach dem Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2. Er habe vor sieben Wochen erneut einen Brief an einen „hochrangigen Beamten“ in Peking geschickt und um Kooperation gebeten, sagte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.