Eine neue Variante des Coronavirus sorgt derzeit bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für Aufruhr. Am Mittwoch stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die auch als „Eris“ bezeichnete Sars-Cov-2-Mutation EG.5 als „interessante Variante“ ein. Wie die WHO in ihrem aktuellen Bericht schreibt, gibt es derzeit 7354 Meldungen, in denen die neue Variante nachgewiesen worden sei. Bereits im Juli wurde „Eris“ unter Beobachtung gestellt.

Die meisten Meldungen gehen dabei auf Asien oder die USA zurück – doch auch in Europa wurde EG.5 nachgewiesen. In Großbritannien etwa wird die neue Variante für den derzeitigen rasanten Anstieg an Corona-Infektionen verantwortlich gemacht. Medienberichten zufolge wird inzwischen jeder siebte Krankheitsfall im Land auf die neue „Eris“-Variante zurückgeführt. Demnach sind in diesem Zusammenhang auch die Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19-Infektionen gestiegen. Gibt die neue Variante auch in Deutschland Anlass zur Sorge?

Erhöhte Ansteckungsgefahr: Corona-Variante EG.5 hat neues Spikeprotein

„Eris“ stammt von der Omikron-Variante des Coronavirus ab. Omikron hatte in der Herbstwelle 2021 für einen sprunghaften Anstieg von Infektionen gesorgt. Auch Eris wird von der WHO als Variante mit erhöhter Übertragbarkeit beschrieben. Der Grund: Der neue Omikron-Abkömmling verfügt über eine zusätzliche Spike-Mutation, genannt F456L. Dieser kleine Unterschied ermöglicht es dem Virus wohl, eine erworbene Immunität in unserem Körper auszutricksen.

Doch trotz „Immun-Escape-Eigenschaften und Wachstumsvorteilen wurden bisher keine Veränderungen in der Schwere der Erkrankung gemeldet“, schreiben die Wissenschaftler weiter und geben damit ein Stück weit Entwarnung. „Basierend auf den verfügbaren Beweisen wird das von EG.5 ausgehende Risiko für die öffentliche Gesundheit auf globaler Ebene als gering eingeschätzt“.

Diese Covid-Symptome werden mit der „Eris“-Variante in Verbindung gebracht: Halsschmerzen

Laufende oder verstopfte Nase

Niesen

Trockener oder feuchter Husten

Kopfschmerzen

Heiserkeit

Muskelschmerzen

Veränderter Geruchssinn

Eris ist übrigens der Name eines Zwergplaneten, benannt nach der griechisch-römischen Göttin des Streits und der Zwietracht. Ob die Variante seinem Namen alle Ehre machen wird, muss sich erst noch zeigen. Die WHO-Experten rufen die Länder dazu auf, ihre Covid-Daten nun verstärkt miteinander zu teilen.