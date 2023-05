WHO hebt Corona-Gesundheitsnotstand auf

Die Corona-Pandemie wurde in vielen Ländern bereits als beendet erklärt. Jetzt hebt auch die WHO den Notstand auf. So vielen Menschen starben laut erster Bilanz an dem Virus.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Freitag den Gesundheitsnotstand aufgehoben. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die weltweite Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Das entschied die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte in Genf, er habe die Aufhebung nach Empfehlungen eines Experten-Gremiums beschlossen. Die Zahl der Infektionen und Todesfälle in Verbindung mit dem Virus sei seit mehr als einem Jahr rückläufig.

Konkrete Folgen hat die Entscheidung nicht, weil jedes Land für sich über seine Schutzmaßnahmen entscheidet. Die meisten Länder seien bereits zu einem Leben wie vor Beginn der Pandemie zurückgekehrt, sagte Tedros. Im Januar 2020 hatte die WHO im Zusammenhang mit Corona erstmals den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

RKI: 173.000 Corona-Tote in Deutschland

In einer vorläufigen Bilanz teilte die Organisation am Freitag jedoch ebenso mit, dass durch die Corona-Pandemie weltweit bislang mindestens 20 Millionen Menschen gestorben sind – fast drei Mal so viele, wie nach bisherigen Angaben. Mitte März hatte Tedros noch gesagt, es gebe es „fast sieben Millionen gemeldete Corona-Tote“, die tatsächliche Opferzahl sei aber viel höher. Das Robert-Koch-Institut (RKI) führt in Deutschland mehr als 173.000 Todesfälle auf eine Corona-Infektion zurück.