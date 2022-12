WHO hofft auf Ende der Corona-Pandemie im Jahr 2023 Ende 2020 hatte die WHO die „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ausgesprochen. Nun ist eine Aufhe... dpa

Der Generaldirekto der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hofft, die Pandemie im kommenden Jahr für beendet erklären zu können. Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

Genf -Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist optimistisch, dass der globale Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie im nächsten Jahr aufgehoben werden kann. Die Hoffnung sei, im nächsten Jahr zu sagen: „Dies ist keine Pandemie mehr“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Klar sei aber auch: „Das Virus wird bleiben.“ Die Welt habe aber die Werkzeuge - Impfstoffe, Medikamente und Verhaltensregeln -, um damit fertig zu werden.