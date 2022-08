Seit Jahresbeginn haben sich weltweit mehr als 50.000 Menschen mit den Affenpocken angesteckt. Wie den jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch zu entnehmen war, wurden seit Jahresbeginn 50.496 Fälle gemeldet. 16 Fälle verliefen demnach tödlich. Unter anderem in Deutschland weisen die Zahlen WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zufolge aber auf eine sich verlangsamende Verbreitung der Krankheit hin.

Die WHO hatte wegen der Affenpocken im Juli einen weltweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen. WHO-Chef Ghebreyesus zufolge zeigen sich in mehreren Weltregionen Anzeichen für eine positive Entwicklung. So sei in Deutschland, den Niederlanden und anderen europäischen Staaten eine „deutliche Verlangsamung des Ausbruchs“ zu beobachten, sagte Ghebreyesus. In Kanada entwickle sich die Zahl der Neuansteckungen in Kanada „kontinuierlich“ nach unten.

Ghebreyesus: „Wir müssen nicht mit Affenpocken leben“

Diese Entwicklungen bewiesen, dass Maßnahmen zur Nachverfolgung von Infektion und Prävention neuer Ansteckungen funktionierten, sagte Ghebreyesus. Der Affenpocken-Ausbruch könne „gestoppt werden“. Er ergänzte: „Wir müssen nicht mit Affenpocken leben.“

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken, die üblicherweise in West- und Zentralafrika vorkommt. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln. Übertragen wird die Krankheit durch engen Körper- und Hautkontakt. Der Ausbruch der Affenpocken außerhalb ihres üblichen Verbreitungsgebiets war erstmals Anfang Mai festgestellt worden.