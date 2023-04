Widerstand gegen geplantes Erotik-Zentrum in Amsterdam Das Rotlicht-Viertel von Amsterdam ist eine Hauptattraktionen der niederländischen Hauptstadt - Millionen kommen jedes Jahr zu Besuch. Doch jetzt soll eine A... dpa

Amsterdam -Bürger und Prostituierte haben Proteste gegen ein geplantes Erotik-Zentrum in einem Wohnviertel in Amsterdam angemeldet. Das Zentrum soll anstelle des berühmten Rotlicht-Viertels in der Altstadt kommen. Grund dafür ist die hohe Belastung der Innenstadt durch Partytourismus. Doch Bewohner fürchten, dass das Erotik-Zentrum Dealer und Partytouristen anziehen könnte.