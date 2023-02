„Wie ein kleines Erdbeben“: Hangrutsch erschüttert Anwohner Ein Hangrutsch hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Siegen in Angst und Schrecken versetzt. In aller Eile mussten sie in der ... dpa

Nur etwa eineinhalb Meter trennen das Mehrfamilienhaus in Siegen von der Abbruchkante. Kai Osthoff/k-medianews/dpa

Siegen -Zuerst war ein Rollen und Poltern zu hören, dann rutschten Erde, Bäume und Steine weg: Nach einem Hangrutsch in Siegen in Nordrhein-Westfalen sind 22 Bewohner eines gefährdeten Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde nach Angaben von Polizei und Feuerwehr niemand. Warum es zu dem Hangrutsch kam, war zunächst unklar.