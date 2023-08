Russische Streitkräfte haben nach Angaben aus Moskau zwei Kampfdrohnen abgewehrt, die auf die Hauptstadt zusteuerten. „Beide Drohnen wurden von der Luftabwehr abgeschossen – eine in der Gegend von Domodedowo am südlichen Stadtrand, eine zweite nahe der Autobahn nach Minsk westlich der Hauptstadt“, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwoch im Onlinedienst Telegram, ohne Angaben zu machen, wer die Angreifer waren.

Ob es Opfer infolge herabstürzender Trümmer gab, war zunächst nicht bekannt. Rettungskräfte seien vor Ort, erklärte Sobjanin.

Es handelt sich um den mindestens dritten Angriff auf die russische Hauptstadt binnen einer Woche. Russischen Angaben zufolge waren bereits am Sonntag und Montag ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Moskau wurde während des gesamten Konflikts in der Ukraine nur selten angegriffen – bis es in diesem Jahr zu einigen Angriffen kam.