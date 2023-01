Wieder Bankautomat gesprengt: Suche nach drei Flüchtigen Innerhalb weniger Tage ist erneut eine Bank im Nordosten attackiert worden. In Zarrentin wurde ein Automat gesprengt. Drei Täter flüchteten, die Suche dauert... dpa

ARCHIV - Ein gesprengter Geldautomat. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Zarrentin -Unbekannte haben in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr nachts - ähnlich wie am 5. Januar in Strasburg (Vorpommern-Greifswald), wo ebenfalls ein Geldautomat attackiert worden war. Die Polizei fahndet nach drei Tatverdächtigen, die bei der Flucht in einem dunklen Auto gesehen worden waren. Der PS-starke Fluchtwagen habe gestohlene Kennzeichen.