Wieder Bankautomat gesprengt: Wohnhaus beschädigt Unbekannte haben in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete si... dpa

ARCHIV - Ein gesprengter Geldautomat. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Zarrentin -Unbekannte haben in Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr nachts - wie am 5. Januar Strasburg (Vorpommern-Greifswald), wo ebenfalls ein Geldautomat attackiert worden war. Die Bewohner wurden durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Die Täter von Zarrentin sind flüchtig. Eine Fahndung laufe noch.