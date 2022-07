Am Freitagmorgen blockieren erneut Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Aufstand der Letzten Generation“ Straßen in Berlin. Nach eigenen Angaben haben sich diesmal Personen am Autobahnkreuz Schöneberg zwischen A100 und A103 versammelt. Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) bildete sich ein Stau vor der Ausfahrt Sachsendamm. Der Verkehr wird über die AS Innsbrucker Platz geführt.

Die Verkehrsinformationszentrale kündigte am Morgen polizeiliche Patrouillen entlang der gesamten Stadtautobahn an, um die Blockaden „möglichst zügig wieder aufzuheben“. Nach Angaben der Polizei seien seit etwa 7.45 Uhr an der Ausfahrt Sachsendamm rund 50 Personen gewesen. Die Ausfahrt Schöneberg sei vorerst gesperrt.

Klima-Aktivisten in Berlin: „Wir rasen auf den Abgrund zu“

„Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie unsere Regierung weiter nach Öl bohren will! Leistet Widerstand!“, sagte Aktivistin Lea Bonasera zur Blockade. Die Gruppe hat in den vergangenen Wochen immer wieder Autobahnen und Straßen in der Hauptstadt als Orte des Protestes gewählt. Immer wieder klebten die Klimaschützerinnen und -schützer sich dabei mit den Händen auf dem Asphalt fest. Erklärtes Ziel ist dabei immer, eine „größtmögliche Störung“ zu erreichen.

Auf Twitter postete die Gruppe ein Video, das die Sitzblockade zeigt. „Wir rasen auf den Abgrund zu“, sagt ein Aktivist in die Kamera. Er beklagt den hohen CO2-Ausstoß. Das Video zeigt auch, wie Polizeikräfte einzelne Demonstrierende von der Straße tragen.

In der Regel richten sich die Forderungen der Gruppe an die Bundesregierung und den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Etwa, um Ölbohrungen in der Nordsee und den Bau von Flüssiggas-Terminals zu stoppen. Stattdessen wollen sie ein Tempolimit und einen kostenlosen Nahverkehr, um der Klimakrise zu begegnen. Ein wiederkehrendes Bild bei den Protesten ist ein Plakat, das den Bundeskanzler Scholz zeigt. Es trägt die Überschrift: „Vermisst! Klimakanzler“.

Im Berliner Kurier sprach sich die Berliner Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Donnerstag gegen eine Einmischung der Politik in Ermittlungen zu Straßenblockaden und gegen politischen Druck auf Strafverfolgungsbehörden aus. „Wir leben in einem Rechtsstaat mit einer Gewaltenteilung, da haben politische Einflussnahmen auf Richter und Strafverfolgungsbehörden nichts verloren“, sagte Kreck.

Klima-Blockaden auch bei der Tour de France und in Wien

Auch Selbstjustiz sei fehl am Platz. „Bei allem Verständnis für die Genervtheit der Autofahrerinnen und Autofahrer, die in Staus feststecken.“ In den vergangenen Wochen war es bei den Blockaden auch immer wieder handgreiflich geworden, Autofahrer versuchten, Demonstrierende selbst von der Straße zu entfernen. Viele waren wütend, weil sie fürchteten, ihre Arbeitsplätze zu gefährden.

Neben Berlin war es in den vergangenen Tagen auch in Frankreich bei der Tour de France zu Blockaden der „Letzten Generation“ gekommen. In Österreich hatten sich Fotos in digitalen Netzwerken zufolge am Donnerstag zwei Aktivisten vor das Gebäude des Bundeskanzleramtes in Wien geklebt und mit Schmierfarbe übergossen. (mit dpa)