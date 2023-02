Wieder Erdbeben in Europa: Beben der Stärke 4,8 auf Insel Krk in Kroatien Die kroatische Ferieninsel Krk ist von einem Beben heimgesucht worden. Anfang der Woche bebte die Erde bereits in Rumänien. dpa / Christian Gehrke

Auf der Insel Krk in Kroatien gab es am Donnerstag ein Erdbeben. Wirestock/imago

Rijeka -Ein Erdbeben hat am Donnerstagvormittag die kroatische Insel Krk erschüttert. Das Seismologische Institut in der Hauptstadt Zagreb bezifferte die Stärke mit 4,8. Als Epizentrum gab das Institut die Ortschaft Draga Bascanska auf der Insel Krk an. Von Schäden wurde zunächst nichts bekannt.